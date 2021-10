Polizei Düsseldorf

POL-D: Emmerich - A3 Richtung Köln - Verkehrsunfall - Reifenplatzer an Sattelzugmaschine - Hoher Sachschaden und Stau - Keine Verletzten

Donnerstag, 30. September 2021, 15:10 Uhr

Nach einem Reifenplatzer an seiner Sattelzugmaschine verlor gestern Nachmittag ein Lkw-Fahrer die Kontrolle über seinen Sattelzug und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Größere Mengen Diesel liefen auf die Fahrbahn und ins Erdreich. Es kam zu erheblichen Verkehrsstörungen und hohem Sachschaden.

Der Fahrer des Sattelzuges, ein 55-Jähriger aus den Niederlanden, war auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als er hier ein Metallteil überfuhr. Infolge dessen platzte der linke Vorderreifen der Zugmaschine. Der Fahrer verlor die Kontrolle und schleuderte nach links in die Mittelschutzplanken. Der Sattelzug beschädigte dabei Dutzende Meter der Planken. Trümmerteile und Erdreich wurden hierbei auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Darüber hinaus wurde der Tank der Zugmaschine beschädigt, sodass etliche Liter an Diesel auf die Fahrbahn und ins Erdreich sickerten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 140.000 Euro. Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste in beiden Richtungen jeweils der linke Fahrstreifen gesperrt bleiben. Der Verkehr staute sich zeitweilig bis auf vier Kilometer zurück.

