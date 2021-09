Polizei Düsseldorf

POL-D: Abbiegeunfall in Friedrichstadt: 18-jähriger Motorradfahrer kommt nach Zusammenstoß mit Pkw zu Fall und verletzt sich schwer

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 30. September 2021, 11:24 Uhr

Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer wurde heute Mittag bei einem Verkehrsunfall in Friedrichstadt schwer verletzt. Er war nach einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden Pkw zu Fall gekommen.

Zur Unfallzeit war ein 46 Jahre alter Mann aus Winsen mit seinem BMW auf dem linken Fahrstreifen der Bilker Allee in Richtung Corneliusstraße unterwegs. In Höhe Talstraße hielt er zunächst an einer roten Ampel an. Bei "Grün" fuhr er dann in die Kreuzung ein und bog nach rechts in Richtung Talstraße ab. Nach Stand der bisherigen Ermittlungen übersah er dabei aus bislang ungeklärter Ursache einen 18-jährigen Motorradfahrer, der auf dem rechten Fahrstreifen in die gleiche Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Zweiradfahrer verlor dadurch die Kontrolle, prallte gegen einen Straßenpoller und stürzte von seiner Yamaha. Der Düsseldorfer musste mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell