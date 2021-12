Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Streifzug eines Ladendiebes endet mit seiner Festnahme #polsiwi

Siegen (ots)

Am Dienstagmittag (21.12.2021) gegen 12 Uhr ist einer Angestellten eines Frischemarktes in der Leimbachstraße ein unbekannter Mann im Bereich der Mitarbeiterumkleiden aufgefallen. Als festgestellt wurde, dass einige Mitarbeiterspinde aufgebrochen wurden, sprach man den Mann nach dem Passieren des Kassenbereiches an. Die inzwischen eingetroffenen Polizeibeamten durchsuchten den Mann und die mitgeführten Gegenstände. Neben persönlichen Gegenständen eines Mitarbeiters und einem Rucksack, den er zuvor im Gesundheitsamt entwendet hatte, kamen Alkoholika in einem dreistelligen Wert zum Vorschein.

Bei der Überprüfung der Person stellte sich heraus, dass dieser mittels Haftbefehl gesucht wurde. Der 47-jährige Dieb wurde vorläufig festgenommen. Anschließend wurde er in die JVA eingeliefert.

Ihn erwarten nun zwei Strafanzeigen.

Die Siegener Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

