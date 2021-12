Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 82-Jährige Frau angefahren - Verursacher flüchtet #polsiwi

Hilchenbach (ots)

Am Montagmorgen (20.12.2021) um 09:45 Uhr ist eine 82-jährige Fußgängerin auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes In der Herrenwiese in Hilchenbach von einem Auto angefahren worden. Die Fußgängerin nutzte einen Fußgängerüberweg, als sie von hinten von einem Fahrzeug angestoßen wurde. Die 82-Jährige fiel zu Boden und verletzte sich dabei leicht.

Das Fahrzeug entfernte sich. Passanten eilten der Dame zur Hilfe. Der Autofahrer konnte bislang nicht ermittelt werden. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und einer Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02732/909-0 entgegen.

