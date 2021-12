Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Geldbörse und Tabak geraubt #polsiwi

Siegen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (19.12.2021) gegen 01:30 Uhr sind einem 22- Jährigen auf der Frankfurter Straße in Siegen die Geldbörse und Tabak geraubt worden. Der Geschädigte war zuvor in der Siegener Innenstadt unterwegs und befand sich auf dem Nachhauseweg, als er von einer Personengruppe angesprochen wurde. Plötzlich schlug einer der Tatverdächtigen dem 22-Jährigen ins Gesicht. Im Anschluss wurden ihm seine Geldbörse und Tabak entwendet.

Die Personengruppe, 5-7 Männer im Alter zwischen 16-25 Jahren, flüchtete anschließend.

Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0271/ 7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell