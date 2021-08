Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: versuchter Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Schwetzinger Straße. Vermutlich mithilfe eines mitgebrachten Werkzeugs brachen die Täter zunächst die Eingangstür des Mehrfamilienhauses auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Anschließend verschafften sie sich, auf gleiche Art und Weise, gewaltsam Zutritt zu einer im Erdgeschoss befindlichen Wohnung. Die Wohnungsinhaberin war zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht zuhause. Die Täter, die offenbar auf der Suche nach Wertgegenständen waren, durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und konnten anschließend unerkannt flüchten. Erst am frühen Montagmorgen bemerkte ein Nachbar die Einbruchsspuren an der Tür und verständigte daraufhin die Polizei.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu dem Stehlgut liegen derzeit noch nicht vor. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat am Tatort Spuren gesichert, die derzeit noch ausgewertet werden. An beiden Türen entstand ein geschätzter Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 1500 Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder darüber hinaus sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Tel.: 0621 174 3310 oder unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

