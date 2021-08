Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: B3, Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallverursacher geflüchtet - Polizei sucht dringend Zeugen!

B3, Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag gegen 09:50 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit einem VW Touareg die B3 von Wiesloch kommend in Fahrtrichtung Heidelberg. Auf Höhe der Abfahrt Leimen/ St.Ilgen kam ihm ein Kleintransporter entgegen, der aus bislang nicht bekannter Ursache kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn geriet und hierbei den Außenspiegel des 28-Jährigen streifte. Beide Fahrer stoppten ihre Fahrzeuge und hielten am jeweiligen rechten Fahrbahnrand an. Während der 28-Jährige ausstieg, um mit dem Unbekannten seine Daten auszutauschen, gab der Fahrer des Kleintransporters plötzlich Gas und flüchtete in Richtung Wiesloch, ohne jedoch seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der 28-Jährige erstattete umgehend Strafanzeige auf dem Polizeirevier Wiesloch. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Beamten des Polizeireviers Wiesloch haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen sowie weitere Verkehrsteilnehmer, die den Unfallhergang beobachtet haben oder darüber hinaus Angaben zu dem gesuchten Fahrzeug und/oder dem Unfallverursacher machen können, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Tel.: 06222 57090 zu melden.

Derzeit ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem gesuchten Unfallfahrzeug um einen weißen Kleintransporter handeln soll, dessen linker Außenspiegel beschädigt sein dürfte.

