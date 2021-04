Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Streit unter Hundebesitzern eskaliert +++ Kioskverkäufer geschlagen und getreten +++ Dealer festgenommen +++ Pkw entwendet +++ Brandstiftungen +++ 15 PKW beschädigt +++ Schwere Unfälle

Wiesbaden (ots)

1. Streit unter Hundebesitzern eskaliert, Wiesbaden, Schierstein, Christian-Bücher-Straße, Freitag, 02.04.2021, 09:15 Uhr,

(cp)Am Freitagmorgen eskalierte ein Streit unter Hundebesitzern in Schierstein. Ein unbekannter Mann schlug dabei auf eine 48-jährige Frau ein.

Die 48-Jährige war gegen 09:15 Uhr mit ihrem Hund in der Christian-Bücher-Straße spazieren, als ein anderer Hund mit ihrem Tier aneinandergeriet. Nachdem die Tiere getrennt waren, gerieten nun auch die Frau und der unbekannte Besitzer des anderen Hundes aneinander. Dabei soll der Unbekannte der 48-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sie leicht verletzt haben. Der Täter wird als etwa 45 Jahre alt, circa 175 cm groß und kräftig beschrieben. Er soll graue dichte Haare und auffällig viele Falten im Gesicht haben. Er sei mit einem schwarzen Oberteil und einer grün-beigen Hose bekleidet gewesen sowie eine Plastiktüte dabeigehabt haben. Sein Hund sei ein kniehoher Mischling mit dunklem rotbraunen Fell. Hinweise zu der Person nimmt das 5. Polizeirevier unter 0611 / 345-2540 entgegen.

2. Kioskbetreiber geschlagen und getreten, Wiesbaden, Mitte, Schwalbacher Straße, Freitag, 02.04.2021, 20:40 Uhr,

(cp)Am Freitagabend schlugen zwei Männer in einem Wiesbadener Kiosk auf einen Verkäufer ein. Er hatte sie um Einhaltung der Corona Regeln gebeten.

Die beiden 29 und 38 Jahre alten mutmaßlichen Täter sollen gegen 20:40 Uhr den Kiosk in der Schwalbacher Straße betreten haben. Da sich im Kiosk bereits eine Kundin befand, sich im Laden jedoch immer nur ein Kunde aufhalten darf, habe der 45-jährige Verkäufer die Männer gebeten vor der Tür zu warten. Die beiden hätten dies nicht eingesehen und seien mit dem Verkäufer in Streit geraten, in dessen Verlauf sie ihn bedroht und mit diversen Gegenständen aus dem Kiosk beworfen haben sollen. Als der 45-Jährige mit einem Baseballschläger gedroht habe, seien die beiden zwar zurückgewichen, hätten ihn dann aber umgestoßen und schließlich auf ihn eingeschlagen und getreten. Nach Einschreiten eines Zeugen seien die beiden geflüchtet. Eine Fahndung der alarmierten Polizei verlief zwar negativ, jedoch hatte der 29-jährige Täter sein Handy bei der Auseinandersetzung verloren. Er meldete sich deswegen später selbst bei der Polizei, die ihm bei der Wiederbeschaffung seines Smartphones gerne behilflich war und ihn im Zuge dessen festnahm. Der Kioskverkäufer wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und vorsorglich ein eine Klinik gebracht.

3. Grundlos zugeschlagen,

Wiesbaden, Kastel, Boelckestraße, Samstag, 03.04.2021, 07:00 Uhr,

(cp)Ein 31-jähriger Mann soll am Samstagmorgen in Kastel von zwei Unbekannten grundlos geschlagen worden sein.

Der Mann soll gegen 07:00 Uhr in der Nähe einer Shisha-Bar von den beiden Tätern scheinbar grundlos in einen Streit verwickelt worden sein. Im Verlauf des Streites, sollen die beiden Männer dann gemeinsam auf ihn eingeschlagen und ihn auch getreten haben. Der 31-jährige wurde hierbei leicht verletzt. Die Täter werden als 25 und 30 Jahre alt beschrieben. Der Ältere habe einen langen Bart und sei dunkel gekleidet gewesen, unter anderem mit einer Jogginghose der Marke "Alpha Industries. Der jüngere Täter sei 170-175 cm groß, trage einen Dreitagebart und sei mit schwarzem T-Shirt, Jeans bekleidet gewesen. Beide hätten schwarze Schuhe getragen. Zeugen werden gebeten sich unter 0611 / 345-2240 mit dem 2. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

4. Junge Frauen und Mutter am Rheinufer geschlagen - Zeugen gesucht, Ort: Wiesbaden, Biebrich, Rheingaustraße, Zeit: Samstag, 04.04.2021, 18:00 Uhr

(cp)Am Samstagabend wurden zwei Schwestern und ihre Mutter am Rheinufer in Biebrich von zwei jungen Frauen beleidigt, geschlagen, getreten und bespuckt. Erst als Passanten einschritten, liefen die Täterinnen davon.

Der Vorfall soll sich 18:00 Uhr am Biebricher Rheinufer, etwa in Höhe der Straße Am Parkfeld zugetragen haben. Zwei Schwestern im Alter von 18 und 26 Jahren seien von den zwei Täterinnen, aus einer Gruppe heraus zunächst massiv beleidigt worden. Dann habe eine der Täterinnen, eine 19-jährige Wiesbadenerin begonnen, auf die 18-Jährige einzuschlagen. Als deren Schwester und ihre Mutter dazwischengingen, seien auch sie geschlagen und getreten worden. Zudem soll die 18-Jährige auch noch von einer der Täterinnen bespuckt worden sein. Passantinnen und Passanten wären schließlich auf die Situation aufmerksam geworden und seien eingeschritten. Die 19-Jährige und ihre Mittäterin, eine bislang unbekannte Frau im Alter von 17 bis 20 Jahren, sollen sich hieraufhin mit zwei weiteren unbekannten Frauen zu Fuß in Richtung der Biebricher Schiffsanleger entfernt haben. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, insbesondere die einschreitenden Personen werden gebeten, sich unter 0611 / 3450 bei der Polizei zu melden.

5. Junger Dealer unterliegt bei 600 Meter Lauf, Ort: Wiesbaden, Schierstein, Karl-Lehr-Straße, Zeit: Sonntag, 04.04.2021, 22:56 Uhr

(cp)Ein mutmaßlicher Drogendealer versuchte Sonntagnacht in Schierstein vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Ein Beamter konnte den 15-Jährigen nach mehreren hundert Metern zu Fuß einholen und festnehmen.

Als der 15-Jährige gegen 23:00 Uhr in der Karl-Lehr-Straße von einer Streife des 5. Polizeireviers kontrolliert werden sollte, rannte er sofort weg. Seine Flucht scheiterte jedoch an der Fitness eines der Polizisten. Nach rund 600 Metern war der 15-Jährige am Ende seiner Kräfte und versuchte mit letzter Kraft in einen Hinterhof zu flüchten, wo ihn der Beamte aber sofort stellte. Nachdem sich der junge Mann dort vor Anstrengung erstmal ausgiebig und mehrfach übergeben hatte, wurde er schließlich festgenommen. Der Verdächtige hatte zwar lediglich ein wenig Marihuana dabei, zuvor auf seiner Flucht jedoch eine Tüte mit mehreren verkaufsfertig portionierten Gramm Marihuana weggeworfen. Die Drogen wurden beschlagnahmt und den Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

6. Ford Fiesta entwendet,

Wiesbaden, Schierstein, Stielstraße, Donnerstag, 01.04.2021, 22:00 Uhr bis Freitag, 02.04.2021, 09:00 Uhr,

(cp)In der Nacht von Donnerstag auf Karfreitag entwendeten Unbekannte ein geparktes Auto in der Stielstraße. Ziel der Täter war ein schwarzer Ford Fiesta mit dem Kennzeichen WI-CP 72. Hinweise zu den Tätern und dem Fahrzeug nimmt die Polizei unter 0611 / 345-0 entgegen.

7. Müll und Hecke auf Parkplatz angezündet, Wiesbaden, Auringen, Bremthaler Weg, Samstag, 03.04.2021, 01:05 Uhr,

(cp)In der Nacht von Freitag auf Samstag zündeten Unbekannte in Auringen einen Müllhaufen an und setzten hierdurch noch eine Hecke in Brand.

Gegen 01:05 Uhr wurde der Feuerwehr über Notruf ein Brand an der Merzweckhalle am Bremthaler Weg gemeldet. Bei Eintreffen der Kräfte brannten an dem Parkplatz der Halle auf einer Fläche von rund 18 Quadratmetern ein Müllhaufen sowie eine angrenzende Hecke. Das Feuer war schnell gelöscht und es entstand nur geringer Schaden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und bittet Zeugen, sich unter 0611 / 345-0 zu melden.

8. Brennender Einkaufswagen und Mülltonnenbrand Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße und Mainz-Kastel, Philippsring, Sonntag, 04.04.2021, 00:06 Uhr und 00:11 Uhr

(mv)Wieder kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu Bränden im Bereich Mainz-Kostheim bzw. Mainz-Kastel.

Am Sonntagmorgen gegen 00:06 Uhr wurde in Mainz-Kostheim in der Hochheimer Straße, ein Einkaufswagen mit Zeitschriften, die in Brand gesetzt wurden, gemeldet. Kurz darauf wurde in einigen Metern Entfernung, auf dem Parkplatz eines Discounters im Philippsring in Mainz-Kastel, ein brennender Mülleimer gemeldet. Hier konnte ein vermutlicher Täter gesehen werden, der in Richtung Bahnhof Mainz-Kastel wegrannte. Der Täter wird beschrieben als männlich, ca. 170 - 175 cm groß, hagere Gestalt. Zur Bekleidung ist lediglich bekannt, dass sich weiße Streifen auf den Ärmeln befanden. In beiden Brandfällen entstand lediglich geringer Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

9. Mülltonne brennt

Wiesbaden-Biebrich, Schlosspark Sonntag, 04.04.2021, 00:33 Uhr

(mv)Im Schlosspark in Wiesbaden-Biebrich brannte es in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Mülltonne.

Passanten bemerkten gegen 00:33 Uhr das Feuer und verständigten die Polizei. Die Mülltonne wurde durch das Feuer völlig zerstört. Es entstand ein Sachschaden von ca. 250 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

10. Einbrecher machen keine Beute,

Wiesbaden, Nordost, Galileistraße, Donnerstag, 01.04.2021, 18:00 Uhr bis Freitag, 02.04.2021, 18:00 Uhr,

(cp)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Galileistraße ein. Beute machten sie nicht.

Zunächst versuchten es die Einbrecher über die Hauseingangstür des mehrgeschossigen Einfamilienhauses. Diese hielt dem Aufbruchsversuch aber stand. Hieraufhin zerstörten die Einbrecher das Glas einer Terrassentür im Erdgeschoss und gelangten so in eine Wohnung. Diese durchsuchten sie zwar teilweise nach Diebesgut, wurden hierbei aber nicht fündig und flüchteten unbemerkt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 0611 / 3450 zu melden.

11. Langfinger erbeuten Geldbörse mit mehreren Hundert Euro Bargeld, Wiesbaden, Mitte, Parkhaus Dernsches Gelände, Samstag, 03.04.2021, 10:45 Uhr bis 11:00 Uhr,

(jka)Samstagvormittag entwendeten Diebe im Parkhaus einem 90-jährigen Senior sein Portemonnaie samt Bargeld und diversen Zahlungskarten.

In der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 11:00 Uhr nutzte ein 90-Jähriger, nachdem er sein Auto im Parkhaus des Dernschen Geländes abgestellt hatte, gemeinsam mit einem Pärchen den Aufzug um seine Einkäufe auf dem Marktplatz zu erledigen. Beim Aussteigen vergaß der Senior seine mitgeführte Tragetasche. Das Pärchen soll sich hilfsbereit gezeigt und ihm die Tasche hinterhergetragen haben. Der Senior stellte kurz darauf fest, dass aus der Tasche seine Geldbörse samt Inhalt entwendet wurde. Die Polizei bittet nun Zeugen, vor allem das Pärchen, welches sich mit im Aufzug befand bei der Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers unter der Telefonnummer 0611/3450 zu melden.

12. Vandalismus - 15 Autos beschädigt

Wiesbaden, Biebrich, Erich-Ollenhauer-Straße / Straßenmühlweg Samstag, 03.04.2021, 17:50 Uhr bis Sonntag, 04.04.2021, 10:20 Uhr

(mv)In Wiesbaden-Biebrich, trieben Vandalen zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen ihr Unwesen, indem sie 15 geparkte Autos zerkratzten und somit einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro verursachten.

Unbekannte Täter ritzten mittels eines spitzen Gegenstandes Buchstaben in den Lack von insgesamt 15 Autos, die alle zwischen Samstag 17:50 Uhr und Ostersonntag 10:20 Uhr in der Erich-Ollenhauer-Straße und dem Straßenmühlweg abgestellt waren. Zeugen die Angaben zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345 2340 in Verbindung zu setzen.

13. Betrunken und unter Drogen von Unfallstelle geflüchtet, Wiesbaden, Biebrich, Rathausstraße, Freitag, 02.04.2021, 09:08 Uhr,

(cp)Rund 17.000 Euro Sachschaden und drei teils schrottreife Autos sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen in Biebrich. Der Verursacher konnte zunächst flüchten, wurde aber später von der Polizei festgenommen.

Der Fahrer eines Opel Tigra war gegen 09:05 Uhr in der Rathausstraße in Richtung Rheinufer unterwegs, als er in Höhe der Rudolf-Dyckerhoff-Straße auf ein geparktes Auto auffuhr. Dieses, ein Mini One wurde dann noch auf einen davor geparkten VW Passat geschoben. Der Verursacher parkte sein Fahrzeug einige Häuser weiter und ging zu Fuß weg, wie mehrere Zeugen berichteten. Rund zwei Stunden Später nahm die Polizei den mutmaßlichen Unfallverursacher im Rahmen der Fahndung fest. Er war offensichtlich alkoholisiert und schien zudem unter Drogen zu stehen. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Die Beamtinnen und Beamten nahmen den Mann mit auf das Revier, wo er noch einen erfolglosen Fluchtversuch unternahm, bevor ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

14. Rotlicht missachtet - 30.000 Euro Schaden bei Unfall, Wiesbaden, Mitte, Rheinstraße / Moritzstraße, Freitag, 02.04.2021, 09:30 Uhr,

(cp)Am Freitagmorgen kam es in der Rheinstraße zu einem schadensträchtigen Unfall. Eine Autofahrerin hatte offenbar eine rote Ampel missachtet.

Gegen 09:30 Uhr war eine 70-jähriger Autofahrer mit seiner Mercedes B-Klasse auf der Rheinstraße in Richtung Wilhelmstraße unterwegs und wartete an der Moritzstraße an einer roten Ampel. Als sie auf grün umschaltete, fuhr der Mann an. Augenblicke später kam von rechts ein BMW aus der Moritzstraße, dessen 60-jährige Fahrerin offenbar die rote Ampel übersehen hatte. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Seite des BMW. Er und seine 67-jährige Beifahrerin blieben unverletzt, die Verursacherin erlitt nur leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf 30.000 Euro.

15. Unfall auf Eiserner Hand - Betrunkener Fußgänger schwer verletzt, Ort: Wiesbaden, B 54, Eiserne Hand, Zeit: Samstag, 03.04.2021, 20:50 Uhr

(cp)Am Samstagabend wurde ein betrunkener Fußgänger auf der B 54 von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Dank der schnellen Reaktion eines Autofahrers hatte er hierbei noch Glück im Unglück.

Der 25-jährige Mann war gegen 20:50 Uhr bei Dunkelheit im Bereich Eiserne Hand zu Fuß mitten auf der Bundesstraße in Richtung Wiesbaden unterwegs. Ein aus Richtung Taunusstein kommender 33-jähriger Autofahrer sah den komplett dunkel gekleideten Mann zu spät, konnte aber im letzten Moment noch teilweise ausweichen und erfasste ihn somit lediglich mit dem linken Außenspiegel. Der Fußgänger erlitt mehrere Brüche an einem Arm. Bei einem Atemalkoholtest brachte er es auf 1,1 Promille bevor er in eine Wiesbadener Klinik eingeliefert wurde.

16. Auto gegen Stein - Totalschaden und 3 Verletzte Wiesbaden, Unter den Eichen, Zufahrt Freizeitgelände Sonntag, 04.04.2021, 01:00 Uhr

(mv)In der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag kam es auf dem Zufahrtsweg zum Freizeitgelände Unter den Eichen zu einem Verkehrsunfall, bei dem 3 Personen leicht verletzt wurden.

Ein 18-Jähriger Autofahrer befuhr gegen 01:00 Uhr mit einem Mercedes den Zufahrtsweg zum Freizeitgelände Unter den Eichen, um auf den dortigen Parkplatz zu kommen. Kurz nachdem er von der Straße Unter den Eichen auf den Weg abbog, verwechselte er, seinen Angaben zur Folge, das Bremspedal mit dem Gaspedal. In Folge dessen beschleunigte das Auto, fuhr gegen einen dortigen Begrenzungsstein und kippte zur Seite. Rutschend wurde noch ein Baum touchiert. Der Fahrer und seine beiden Begleiter, ein 49-Jähriger Mann und eine25-jährige Frau wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die drei Insassen konnten das Auto selbständig über das Sonnenverdeck verlassen. Ein verständigter Rettungswagen wurde aber nicht benötigt. Das Auto wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von über 30.000 Euro.

