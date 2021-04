Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++ Streit endet mit vier Verletzten-Auswertung der Videoschutzanlage führt zu vier Festnahmen +++ Körperverletzung Zeugensuche +++ Randalierer und Graffitisprayer erwischt +++

Wiesbaden (ots)

1. Auseinandersetzung auf Schlachthofgelände, Videoschutzanlage führt zu Täterfestnahme, Wiesbaden, Mitte, Murnaustraße, Schlachthofgelände, Donnerstag, 01.04.2021, 23.05 Uhr,

(ds)Am Donnerstagabend kam es zu einer Auseinandersetzung von mehreren Personen auf dem Schlachthofgelände in Wiesbaden in deren Verlauf vier Personen leicht verletzt wurden. Um 23.05 Uhr eskalierte der Streit von zwei Gruppen und weiteren Unbeteiligten im Alter von 19 bis 49 Jahren. Dabei soll ein 19-jähriger Mann, der den Streit schlichten wollte, an der Hand mit einem Messer verletzt worden sein. Ein 20-Jähriger verletzte sich möglichweise an einer Glasflasche. Beide Männer wurden in Wiesbadener Krankenhäuser gebracht. Mit Hilfe der installierten Videoschutzanlage konnte die mutmaßliche Tätergruppe noch im Bereich des Schlachthofs erkannt und vorläufig festgenommen werden. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345-2140 zu melden.

2. Ohne Vorwarnung geschlagen, zwei Männer verletzt, Wiesbaden, Mitte, Blücherstraße, Freitag, 02.04.2021, 03:10 Uhr,

(jka)Am frühen Freitagmorgen wurden gegen 03:10 Uhr in der Blücherstraße zwei 27-jährige Männer ohne Vorwarnung angegangen, gegen den Kopf geschlagen und verletzt. Die beiden 27-Jährigen liefen vom Bismarckring in Richtung Gneisenaustraße als sie grundlos von mehreren Personen geschlagen worden sein sollen. Ein Geschädigter stürzte aufgrund eines Schlags zu Boden und erlitt Verletzungen am Kopf. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die drei dunkel gekleideten Angreifer sollen im Alter von 25 - 30 Jahren und zwischen 170 cm und 180 cm groß gewesen sein. Hinweisgeber und Zeugen melden sich bitte beim 3. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 3452340.

3. Autos beschädigt - mehrere Tausend Euro Sachschaden - Randalierer festgenommen, Wiesbaden, Südost, Friedenstraße, Zweibörnstraße, Freitag, 02.04.2021, 02:30 Uhr,

(jka)Mehrere Tausend Euro Sachschaden verursachte ein 55-Jähriger als er am Freitagmorgen randalierend durch die Friedenstraße und Zweibörnstraße zog und zahlreiche Auto demolierte. Abgebrochene oder umgeknickte Scheibenwischer und abgerissene oder beschädigte Außenspiegel sind das "Werk" eines 55-jährigen Mannes. Gegen 02:30 Uhr teilten Anwohner mit, ein Mann würde mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigen. Der Weg der Verwüstung an bislang mindestens 20 Autos führte die Polizisten direkt zum mutmaßlichen Täter, der im Bereich Abraham-Lincoln-Park festgenommen werden konnte. Dieser muss sich jetzt in mehreren Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten. Weitere Geschädigte, sowie Hinweisgeber und Zeugen melden sich bitte beim 1. Polizeirevier Wiesbaden unter 0611 / 3452140.

4. Hauswand besprüht - Sprayer festgenommen, Wiesbaden, Mitte, Rheinstraße, Freitag, 02.04.2021, 02:45 Uhr,

(jka)In der Rheinstraße wurde in der Nacht ein Graffitisprayer bei seinem "Kunstwerk" angetroffen und vorläufig festgenommen. Gegen 02:45 Uhr bemerkten Polizisten in der Rheinstraße einen 20-jährigen jungen Mann, als er vor frischen Farbschmierereien an einer Hauswand kniete. Im Rahmen der Personenkontrolle konnte eine farbgleiche Sprühdose aufgefunden und sichergestellt werden. Der mutmaßliche Täter muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611/3452140 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell