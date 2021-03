Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++ Autodiebe und Einbrecher festgenommen +++ Widerstand bei Festnahme +++ Diebe feiern Einbruch in Gartenhütte +++ Fußgängerin schwer verletzt +++ Kind bei Unfall verletzt - Autofahrer flüchtet +++

Wiesbaden (ots)

1. Pärchen nach Autodiebstahl festgenommen, Wiesbaden, Biebrich, Friedrich-Bergius-Straße, Samstag, 27.03.2021, 23:10 Uhr,

(jka)Am Freitagabend gegen 23:10 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass vom Gelände eines Autohändlers in der Friedrich-Bergius-Straße ein schwarzer Ford Mustang entwendet worden sei. Die mutmaßlichen Autodiebe sollen sich zunächst gewaltsam Zutritt zu dem mit Maschendraht umzäunten Gelände verschafft haben. Dann entwendeten sie auf bislang noch unbekannte Art einen Ford Mustang im Wert von mehreren Zehntausend Euro und flüchteten in Richtung der Autobahn A 643. Im Bereich der Autobahnzufahrt konnte das Fahrzeug durch die Wiesbadener Polizei aufgefunden und gestoppt werden. Im Auto befanden sich eine 51-jährige Autofahrerin, die auch keine Fahrerlaubnis besaß und ihr 50-jähriger Begleiter. Das Diebespärchen wurde vorläufig festgenommen und muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten. Zeugen und Hinweisgeber melden sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611 / 3450.

2. Wohnungseinbruch-hoher Sachschaden-Einbrecher festgenommen, Wiesbaden, Biebrich, Elsa-Brändström-Straße, Samstag, 27.03.2021, 21:20 Uhr,

(jka)Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten am Samstagabend zur Festnahme eines Wohnungseinbrechers im Wiesbaden-Schierstein. Zwei mutmaßliche Täter sollen sich zuvor gewaltsam Zutritt zu einem freistehenden Einfamilienhaus verschafft und Sachschaden von geschätzten mehreren Tausend Euro verursacht haben. Dort wurde das Einbrecherduo bei der Suche nach Beute vermutlich gestört und flüchtete. In unmittelbarer Nähe des Wohnhauses konnten zwei Tatverdächtige durch die eingesetzten Polizisten entdeckt werden, die jedoch sofort zu Fuß flüchteten. Ein mutmaßlicher Täter konnte festgenommen und zahlreiches Einbruchswerkzeug aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen zum zweiten Einbrecher dauern an. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0611 / 3450 entgegen.

3. Widerstand bei Festnahme,

Wiesbaden, Mitte, Luisenstraße, Samstag, 27.03.2021, 01:23 Uhr,

(cp)In der Nacht von Freitag auf Samstag bekamen es Beamte des 1. Polizeireviers mit einem renitenten 44-jährigen Mann zu tun, nachdem sie wegen einer Häuslichen Gewalt in die Luisenstraße gerufen wurden. Als die Beamten gegen 01:20 Uhr eintrafen, fanden sie den alkoholisierten Mann zunächst schlafend in der Wohnung an. Hier soll es zuvor zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit seiner zwei Jahre ältere Lebensgefährtin gekommen sein. Er sollte der Wohnung verwiesen werden. Bereits als einer der Beamten den Mann weckte, soll der 44-Jährige aggressiv reagiert und den Polizisten angegriffen haben, weswegen die Beamten den Mann festnahmen. Noch auf dem Weg zum Streifenwagen soll er mehrfach vergeblich versucht haben die Beamten zu treten. Auf der Dienststelle gelang es ihm schließlich eine Polizistin zu treten, die hierbei aber nicht verletzt wurde. Aufgrund seiner anhaltenden Aggressivität musste der Mann nach einer Blutentnahme in die Ausnüchterungszelle. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

4. Gartenhütte aufgebrochen - hoher Sachschaden - Einbrecher in Partylaune, Wiesbaden, Rheingauviertel, Kleinfeldchen, Samstag, 27.03.2021, 22:20 Uhr,

(jka)Einbrecher feierten beim Einbruch in eine Gartenhütte nachdem sie zuvor einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro verursacht hatten. Einen Einbruch der ungewöhnlichen Art bemerkte der Kleingärtner am Samstagabend gegen 22:20 Uhr in einer Schrebergartenanlage im "Kleinfeldchen". Der Geschädigte suchte abends seinen Kleingarten auf, da er von anderen Gärtnern vor Einbrechern gewarnt wurde und nach dem Rechten schauen wollte. Was er dann jedoch entdeckte, konnte er kaum glauben. Drei Jugendliche waren unberechtigt in seinen Schrebergarten eingedrungen. Zunächst soll ein Gartenzaun aus der Verankerung gerissen und umgeworfen worden sein, um das Gelände zu betreten. Anschließend hatten die unbekannten Täter einen Abstellraum aufgebrochen und versucht gewaltsam in die Gartenhütte einzudringen. Zahlreiche Elektrowerkzeuge standen zum Abtransport bereit. Doch vorher ließen es sich die Diebe nicht nehmen, im Garten zu "feiern" und Alkoholische Getränke zu konsumieren. Hierbei wurden sie dann vom Kleingärtner überrascht, woraufhin sie ohne Beute flüchteten. Weitere Geschädigte, Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte beim 3. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 3452340.

5. Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt, Wiesbaden, Mitte, Kaiser-Friedrich-Ring/Emanuel-Geibel-Straße, Freitag, 26.03.2021, 14:50 Uhr,

(schü)In den Nachmittagsstunden am Freitag wurde eine 51-jährige Frau aus Wiesbaden bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Frau, die als Fußgängerin unterwegs war, überquerte ersten Ermittlungen zufolge den Kaiser-Friedrich-Ring in Höhe der Emanuel-Geibel-Straße. Aus Richtung Hauptbahnhof näherte sich eine 27-jährige Taunussteinerin mit ihrem VW Golf. Auf Grund des zu diesem Zeitpunkt stockenden Verkehrs in Richtung Schiersteiner Straße bewegte sie sich nach ersten Zeugenaussagen mit relativ geringer Geschwindigkeit. Plötzlich betrat nach Angaben der Zeugen die Fußgängerin von links kommend die Fahrbahn und wurde von dem Fahrzeug der 27-Jährigen erfasst. Sie prallte mit ihrem Kopf auf die Windschutzscheibe des Golfs und kam nach dem Aufprall auf der Fahrbahn des Kaiser-Friedrich-Rings zum Liegen. Durch einen verständigten Notarzt wurde die schwer verletzte Frau zunächst an der Unfallstelle erstversorgt und im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. An dem VW Golf entstand ein Sachschaden von circa 1.500,-Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

6. Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall, Wiesbaden, Dotzheim, Dotzheimer Straße / Carl-von-Linde-Straße, Samstag, 27.03.2021, 09:10 Uhr

(cp)Am Samstagmorgen wurden zwei Frauen bei einem Unfall in Dotzheim verletzt. Eine 47-jährige Frau bog gegen 09:10 Uhr, aus Richtung Ludwig-Erhard-Straße kommend, von der Dotzheimer Straße nach links in die Carl-von-Linde-Straße ab. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Opel Insignia. Dessen 25-jährige Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß in die Beifahrerseite des abbiegenden Fiat 500. Die beiden Wiesbadenerinnen erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

7. Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Autofahrer geflüchtet - Zeugen gesucht, Wiesbaden, Bierstadt, Biegerstraße/Schultheißstraße, Samstag, 27.03.2021, zwischen 10:40 Uhr und 11:00 Uhr,

(jka)Am Samstagvormittag stieß in der Biegerstraße ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug gegen das Fahrrad eines radelnden Kindes wodurch dieses verletzt wurde. In der Zeit zwischen 10:40 Uhr und 11:00 Uhr befuhr der 9-jährige Junge mit seinem Fahrrad die Biegerstraße in Richtung Schultheißstraße. Im Bereich der Kreuzung beabsichtigte der Junge seine Fahrt auf dem Gehweg fortzusetzen. Ein vermutlich grünes Auto näherte sich dem Kind, erfasste das Hinterrad des Kinderfahrrads, wodurch Kind und Fahrrad zu Boden stürzten. Ohne sich um das augenscheinlich verletzte Kind zu kümmern setzte der PKW seine Fahrt fort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer hat Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zu dem Unfall geben. Die Unfallfluchtgruppe des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0611 / 3450 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell