Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Mann mit Messer angegriffen und verletzt+++Fahrzeuge beschädigt+++versuchter Wohnungseinbruch+++Einbruch in Supermarkt+++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wiesbaden (ots)

1. Mann mit Messer angegriffen und verletzt,

Wiesbaden, Luisenplatz,

Freitag, 19.03.2021, 21:05 Uhr

(kk)Nach einem verbalen Streit wird ein 54-jähriger Wiesbadener mit einem Messer an der Hand verletzt. Zeugenangaben zufolge habe es zwischen dem 54-Jährigen und einem Unbekannten einen verbalen Streit gegeben, in dessen Verlauf der 54-Jährige mehrfach mit der Faust ins Gesicht und letztlich mit einem Messer an einer Hand verletzt wurde. Der Unbekannte sei danach geflüchtet. Der 54-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt. Der unbekannte Mann wurde als ca. 35 Jahre alt, etwa 180 cm groß, von schlanker Statur und mit einer Narbe im Bereich der linken Gesichtshälfte beschrieben. Er habe dunkle Kleidung getragen. Die Ermittlungen hat das 1. Polizeirevier aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

2. Mehrere Fahrzeuge beschädigt,

Wiesbaden-Biebrich, August-Wolff-Straße, Freitag/Samstag, 19.03.2021 bis 20.03.2021, 21:00 Uhr bis 10:30 Uhr

(Fu)In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen wurden in der Biebricher August-Wolff-Straße mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von einigen hundert Euro. Soweit bisher bekannt ist, beschädigten unbekannte Täter an vier geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel. So wurde ein weißer Seat Ibiza, ein schwarzer und ein grauer Opel Astra, sowie ein gelber Skoda Octavia in Mitleidenschaft gezogen. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und ersucht Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 zu melden.

3. Versuchter Wohnungseinbruch,

Wiesbaden-Biebrich, Biebricher Allee, Freitag, 19.03.2021, 20:25 Uhr

(Fu)Am Freitag kam es in der Biebricher Allee zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Ein unbekannter Täter versuchte mit einem Hebelwerkzeug eine Balkontür in einer Erdgeschoßwohnung aufzuhebeln. Hierbei wurde der Unbekannte von der Nachbarin gestört und flüchtete unerkannt vom Tatort. An der Balkontür entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Bei dem Täter soll es sich um eine dunkel gekleidete männliche Peron gehandelt haben. Er trug eine Kapuze und eine schwarze Jacke. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Einbruch in Supermarkt

Wiesbaden-Biebrich, Fuchsstraße Samstag, 20.03.2021, 05:37 Uhr

(Mü) Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem Einbruch in einen Supermarkt in Biebrich. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich über die Eingangstüre Zutritt zum Innenraum des Marktes. Dort machte er sich am Zigarettenautomaten zu schaffen und entwendete hieraus Zigarettenpackungen im Wert von mehreren hundert Euro. Anschließend flüchtete der Einbrecher mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Bei dem Täter handelt es sich um eine männliche Person, die mit einer dunklen Kapuzenjacke bekleidet war. An der Jacke waren am linken Arm und auf der Brust ein Emblem aufgebracht. Weiter war er mit einer schwarzen Hose, schwarzen Sportschuhen mit weißen Streifen und weißer Sohle bekleidet. Außerdem trug die Person eine helle Mund-Nasen-Bedeckung. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring Samstag, 20.03.2021, 16:45 Uhr

(Mü) Ein alkoholisierter Autofahrer stieß am Unfallort gegen mehrere geparkte Fahrzeuge und sorgte für nicht unerheblichen Schaden. Der 69 Jahre alte Fahrer aus Wiesbaden befuhr den Kurt-Schumacher-Ring in Richtung Dürerplatz, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er stieß dort gegen insgesamt 4 geparkte Fahrzeuge. Er verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und musste in einem Wiesbadener Krankenhaus ärztlich behandelt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die aufnehmenden Beamten zudem fest, dass der Fahrer nach Alkohol roch, so dass beim ihm ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser Test ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Daher musste bei dem Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt werden. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren. Der Gesamtschaden beträgt ca. 8.700,- EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell