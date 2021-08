Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Auto aufgebrochen und Laptop gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Oststadt (ots)

Unbekannte Täter brachen am Montagmorgen im Stadtteil Oststadt in ein geparktes Auto ein. Die Unbekannten schlugen kurz vor 10 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand die hintere linke Seitenscheibe eines in der Dynamostraße abgestellten Audi A5 ein und ließen eine im Fußraum abgestellte Aktentasche mitgehen. In der Aktentasche befand sich neben einem Laptop auch ein Tablet-PC. Die Höhe des entstandenen Schadens lässt sich bislang nicht abschätzen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell