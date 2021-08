Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Lobbach-Lobenfeld

Rhein-Neckar-Kreis: Auto beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Lobbach (ots)

Am Montag zwischen 09:30 Uhr und 13:45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Mini, der in der Straße Im Langen Tal abgestellt war und flüchtete unerkannt. An dem Auto entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06223/9254/0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell