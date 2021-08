Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 24-jähriger Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls in Haft

Mannheim (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 24-jährigen rumänischen Staatsangehörigen erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am Freitag, 20.08.2021 in Mannheim einen räuberischen Diebstahl begangen zu haben.

Der Tatverdächtige soll gegen 15 Uhr ein Kaufhaus am Paradeplatz aufgesucht haben, dort mehrere Parfümflaschen im Wert von rund 400 Euro in seine mitgebrachte Tragetasche verstaut und anschließend die Geschäftsräume, ohne zu bezahlen, verlassen haben. Er wurde jedoch von einem Ladendetektiv beobachtet und am Ausgang angesprochen. Er soll daraufhin dem Detektiv eine Flasche gegen die Brust gedrückt haben und sei anschließend mit dem übrigen Parfum geflüchtet. Der Detektiv folgte dem Flüchtenden und konnte ihn einholen. Dieser soll seinem Verfolger schließlich mit der Faust ins Gesicht geschlagen und seine Flucht fortgesetzt haben. Ein weiterer auf die Situation aufmerksam gewordener Ladendetektiv folgte dem 24-Jährigen anschließend weiter und konnte ihn schließlich am Marktplatz einholen. Der Tatverdächtige soll dort noch versucht haben, mit der Tasche nach dem Detektiv zu schlagen, woraufhin dieser dem 24-Jährigen die Tasche entreißen konnte. Der Beschuldigte wurde letztendlich durch eine verständigte Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt festgenommen.

Gegen den 24-jährigen Tatverdächtigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen. Er wurde nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter und Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell