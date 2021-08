Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug zerkratzt - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag ein Fahrzeug in der Scheffelstraße in Wiesloch zerkratzt und einen Sachschaden von rund 10.000 Euro verursacht. Der Geschädigte hatte seinen schwarzen Mercedes gegen 1.30 Uhr in der Scheffelstraße geparkt und kehrte um 7 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück. Als er an sein Auto herantrat bemerkte er, dass es ringsum mit einem scharfen Gegenstand zerkratzt wurde. Zeugen, welche Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Wiesloch (Tel.: 06222/5709-0) in Verbindung zu setzen.

