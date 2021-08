Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim

A6: Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen

Dielheim (ots)

Am Dienstag um kurz nach 0 Uhr ereignete sich auf der A6 bei Dielheim in Fahrtrichtung Mannheim ein Unfall, bei dem ein LKW, ein Linienbus sowie drei Autos beteiligt waren. Ein 42-jähriger Opelfahrer verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam vom mittleren auf den linken Fahrstreifen und kollidierte mit einem LKW. Drei nachfolgende Fahrzeuge, ein Linienbus und zwei Autos, wurden durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Der Opel sowie ein nachfolgender Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 15.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Da die Ursache für den Unfall noch unklar ist und nicht ausgeschlossen werden kann, dass an dem Opel ein technischer Defekt vorlag oder an diesem manipuliert wurde, stellten die ermittelnden Polizeibeamten des Verkehrsdienstes Walldorf das Auto sicher.

