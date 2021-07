Zollfahndungsamt Dresden

ZOLL-DD: Zollfahnder bringen Rauschgiftdealer zur Strecke

Dresden (ots)

Am 13. und 14. Juli 2021 durchsuchten Dresdner Zollfahnder vier Wohnungen in Dresden und Umland und nahmen zwei Männer vorläufig fest. Bei den Durchsuchungen wurden u.a. über 700 Gramm Marihuana, 10 Gramm Crystal Meth, eine halbautomatische Schreckschusspistole mit sechs Patronen sowie 1.700 Euro Bargeld sichergestellt. Das Zollfahndungsamt Dresden ermittelt unter Leitung der Staatsanwaltschaft Dresden seit September 2020 gegen vier Tatverdächtige im Alter von 23, 24, 25 und 41 Jahren. Diesen wird illegales Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Die beiden vorläufig festgenommenen Männer (25 / 41) wurden dem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden jeweils Haftbefehl erließ und Untersuchungshaft anordnete. Zusatzinformationen Der Besitz und das Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wird mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr geahndet.

