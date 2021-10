Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Pkw geht in Flammen auf

Freiburg (ots)

LKR EM

Am Freitag, 01.10.2021, um 15:25 Uhr, gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, da in Emmendingen, Hans-Thoma-Straße, ein Pkw in Flammen stehen würde.

Neben mehreren Streifenbesatzungen des Polizeireviers Emmendingen, waren auch der DRK-Rettungsdienst sowie die Feuerwehr Emmendingen im Einsatz.

Beim Eintreffen an der Einsatzörtlichkeit befand sich ein Pkw bereits im Vollbrand.

Wie die Ermittlungen vor Ort ergaben, kam es aus bislang ungeklärter Ursache an dem Pkw zu einer Brandentwicklung, welche sich im weiteren Verlauf über das gesamte Fahrzeug bis hin zum Vollbrand ausdehnte. Durch die Flammen wurden auch eine angrenzende Garage sowie mehrere Mülltonnen in Mitleidenschaft gezogen, bzw. beschädigt.

Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen dauern an.

Stand: 15:15 Uhr

FLZ/as (RE/ow)

