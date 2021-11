Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Passanten kommen Unfallfahrer zur Hilfe

Hattingen (ots)

Ein 69-jähriger Bochumer verlor am Samstagnachmittag am Steuer seines Fahrzeuges das Bewusstsein und verursachte dabei einen Unfall. Als der Bochumer mit seinem VW auf der Thingstraße fuhr und von dort nach links auf die Marxstraße abbiegen wollte, verlor er das Bewusstsein und er geriet nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit einem dort geparkten Pkw zusammenstieß. Passanten, die den Unfall beobachteten, kamen dem Fahrer zur Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Der 69-Jährige wurde mit einem Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

