Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Einbruch in Wohnung

Schwelm (ots)

Am 27.11.2021, in der Zeit von 14:45 - 21:30 Uhr, wurde das Wohnzimmerfenster einer Wohnung in der Kantstr. aufgehebelt. Anschließend wurde die Wohnung wurde durchwühlt. Über die Beute ist bisher nichts bekannt.

