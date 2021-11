Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Versuchter Einbruch in Wohnung

Schwelm (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten am 27.11.2021, in der Zeit von 11:15 - 17:15 Uhr, die Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus in der Blücherstr. aufzuhebeln. Die Täter gelangten jedoch nicht ins Objekt.

