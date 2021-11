Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Wohnungseinbruch

Gevelsberg (ots)

Am 26.11.2021, zwischen 15:00-20:30 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in ein Schlafzimmer einer Wohnung in der Kirchwinkelstraße ein. Über die Beute ist bisher nichts bekannt

