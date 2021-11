Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Auf einen Kaffee mit der Polizei

Bild-Infos

Download

Hattingen (ots)

Nach internationalem Vorbild hat die Polizei NRW in diesem Jahr das Format Coffee with a cop übergreifend für alle 47 Kreispolizeibehörden etabliert. Gestern war auch der Ennepe-Ruhr-Kreis an der Reihe und hat von 12 bis 18 Uhr zu einer Tasse Kaffee oder wahlweise auch heißer Schokolade bei eisigen Temperaturen eingeladen.

Sowohl zahlreiche Bürger*innen als auch der Landrat Olaf Schade und Abteilungsleiter PD Frank Kujau nutzten die Chance, in der Hattinger Innenstadt mit der Polizei in den Dialog zu treten und in entspannter Atmosphäre ihre ganz persönlichen Anliegen zu äußern. Der Oldtimer Coffee-Truck mit seinen die köstlichen und künstlerisch verzierten Barista-Spezialitäten sorgten bei den Passant*innen unterdessen für positives Feedback und viele Dankesbekundungen. Insgesamt rund 250 Heißgetränke wurden ausgegeben und dementsprechend Bürger*innengespräche geführt, was als großer Erfolg für das Format gewertet werden kann. Von Einbruchschutz, über Radarkontrollen und Einstellungsberatungen gab es diverse Fragen, die von den Kolleg*innen vor Ort aus den Tätigkeitsbereichen Bezirksdienst, Wach- und Wechseldienst, Personalwerbung, Sachbearbeitung der Kriminalpolizei, Verkehrsunfall- und Kriminalprävention sowie Opferschutz, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit umfassend beantwortet werden konnten. Die Kinder interessierten sich vor allem für das Blaulicht an Streifenwagen und die Verkehrskelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell