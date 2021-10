Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mehrere tausend Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher im Laufe des Donnerstagvormittags. Eine 58-Jährige parkte ihren Opel in der Zeit von 4.45 Uhr is 13 Uhr in der Allemühler Straße auf einem öffentlichen Parkplatz. Als sie zurückkam, stellte sie am Heck ihres Wagens einen Schaden fest - der Verursacher war aber bereits geflüchtet. Das Polizeirevier Eberbach sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 06271 92100 zu melden.

