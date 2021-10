Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Autos mit Lack übergossen

Mannheim (ots)

Vermutlich in der Zeit von 6.20 Uhr bis 7.45 Uhr am Donnerstagvormittag übergoss ein oder eine Unbekannte gleich zwei Pkw in der Kattowitzer Zeile auf Höhe der Hausnummer 57. Inwieweit sich die blaue Farbe rückstandlos von den Karossen des BMW und des Opel entfernen lässt, ist unklar. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben Diese werden gebeten, sich unter 0621 777690 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell