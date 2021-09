Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 16.09.21

Goslar (ots)

Körperverletzung

Am Dienstagabend geriet ein 48-jähriger Rhüdener mit einem 51-jährigen Mann aus Goslar in Streit. Beide gaben später den eingesetzten Polizeibeamten gegenüber an, dass der jeweils eine versucht habe den jeweils anderen zu schlagen. Beide hätten sich dann durch einen Schlag ins Gesicht des anderen verteidigt. Gegen beide Personen wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet und die Ermittlungen zum genauen Tathergang aufgenommen.

Verkehrsunfallflucht

In der Straße "Am Ennenpfuhl" ereignete sich am Dienstag, gegen 12.50 Uhr, ein Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer eines Lieferwagens beschädigte hierbei den Zaun eines Grundstücks und entfernte sich, trotz kurzer Kontaktaufnahme mit dem Geschädigten, vom Unfallort, ohne sich um die erforderlichen Maßnahmen zur Schadensregulierung zu bemühen. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz

Im Verlauf einer Verkehrskontrolle wurde am Dienstag gegen einen 35-jährigen Mann aus Seesen ein Strafverfahren eingeleitet. Er hatte an seinem VW Crafter rote Kennzeichen angebracht und vorsätzlich gegen die Zweckbestimmung verstoßen, indem er mit dem Fahrzeug mehrfach Abfälle zur Mülldeponie transportierte. Da rote Kennzeichen lediglich zu Probe-, Werkstatt- oder Überführungsfahrten genutzt werden dürfen, wurde die Weiterfahrt untersagt und die Kennzeichen sichergestellt.

i.A. Behnke, POK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell