Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Leichnam identifiziert.

Goslar (ots)

Goslar. Der am 07.09.2021 in der Gemarkung Braunlage an der K 68, Waldlichtung im Bereich Ulrichswiese, nordwestlich der Jermersteinklippe, aufgefundene Leichnam konnte über einen beim Institut für Rechtsmedizin in Hannover erfolgten DNA-Abgleich als der des seit dem 01.08.2021 vermißten 72-jährigen Detlef A. aus Braunlage identifiziert werden.

Siemers, KHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell