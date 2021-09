Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 15.09.2021

Goslar (ots)

Versuchter Einbruch in Supermarkt

In der Nacht von Mo. auf Di. versuchte ein bislang unbekannter Täter in den Aldi-Markt in Zellerfeld einzubrechen. Der Versuch misslang allerdings, sodass lediglich ein Sachschaden von ca. 300 Euro entstand. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Clausthal-Zellerfeld.

Auslieferungsfahrer unter dem Einfluss von Drogen Am Di., 14:20 Uhr, wurde auf der Goslarschen Straße ein Kleintransporter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Den Beamten fielen sofort drogentypische Auffälligkeiten bei dem 31jährigen Fahrer aus der Ukraine auf. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Sicherheitsleistung einbehalten.

Killig, PHK

