Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Sportplatz-Belag angeflämmt

Borken (ots)

Angekokelt haben Unbekannte in Borken den Tartanbelag eines Sportplatzes. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 15.00 Uhr, und Mittwoch, 07.30 Uhr. Abgespielt hat sich das Geschehen auf einem Schulgelände an der Kapellenstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

