POL-HX: Lkw beschädigt Bahnschranke

Höxter (ots)

Am Donnerstag (03. Juni) ist auf der B 64 in Höxter-Ottbergen ein Lkw gegen eine Bahnschranke gefahren und hat einen hohen Schaden angerichtet.

Gegen 10:30 Uhr fuhr ein Lkw von Brakel aus Richtung Höxter. In Ottbergen auf der Brakeler Straße missachtete der Lkw-Fahrer das Rotlicht an dem Bahnübergang und stieß gegen eine Bahnschranke. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Für die Dauer der Reparatur der Bahnschranke übernimmt die Deutsche Bahn die Verkehrssicherung am Bahnübergang. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Sonntag (06. Juni) andauern. Nach Auskunft der Deutschen Bahn ist ein Schaden von rund 18000 Euro entstanden. Die Polizei fertigte eine Anzeige. /ell

