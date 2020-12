Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall ( kal )

EinbeckEinbeck (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro kam es am Freitag, den 04.12.2020 um 16:18 Uhr. Demnach kam ein 77 - jähriger Pkw Fahrer aus Dassel alleinbeteiligt im Kreisverkehr der Landesstraße 548 nach links von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Als Unfallursache kommt hier eventuell eine altersbedingte Fahruntüchtigkeit infrage. Eine entsprechende Mitteilung an die zuständige Fahrerlaubnisbehörde wird gefertigt.

