Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Presseinfo des PK Oberharz

Bild-Infos

Download

Goslar (ots)

Sachbearbeiterwechsel bei der Polizeistation Altenau

Nach fast 47 Dienstjahren wurde Polizeihauptkommissar Dirk Biermann in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Den Posten bei der Polizeistation Altenau wird in Zukunft Polizeihauptkommissar Frank Borchers ausfüllen, der die letzten 24 Jahre im Polizeikommissariat Oberharz, zuletzt als Dienstschichtleiter, tätig gewesen ist. Das PK Oberharz bedankt sich bei dem neuen Pensionär und wünscht einen gesunden (Un)-Ruhestand und dem neuen "Dorfsheriff" alles Gute für seinen neuen Aufgabenbereich in der Polizeistation.

Das Foto zeigt die symbolische Schlüsselübergabe im Beisein von EPHK Michael Huth, dem Leiter des Polizeikommissariats Oberharz.

Killig, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell