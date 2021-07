Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Mercedes zerkratzt - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

In der Zeit von Samstag, 0.30 Uhr bis 09.15 Uhr wurde ein am rechten Fahrbahnrand der Heilbronner Straße abgestellter schwarzer Mercedes durch Unbekannte mittels unbekanntem Gegenstand zerkratzt. Es entstand hierdurch Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leonberg, 07152 6050, in Verbindung zu setzen.

