Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Bei Wohnungseinbruch Schmuck entwendet

Sprockhövel (ots)

Am 27.11.2021, in der Zeit von 14:40 - 20:30 Uhr, wurde die Terrassentür einer Wohnung in der Straße Am Blumenhaus aufgebrochen. Die Wohnung wurde durchwühlt und diverse Schmuckstücke entwendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell