POL-HBPP: Polizeiorchester eröffnet Sportevent im Frankfurter Stadion und spielt die Nationalhymne beim German Bowl

Wiesbaden/Frankfurt (ots)

Eine ganz besondere Ehre wird dem Landespolizeiorchester Hessen zu Teil, wenn am Samstag, dem 9. Oktober 2021, der SharkWater German Bowl XLII im Frankfurter Deutsche Bank Park angepfiffen wird. Das Polizeiorchester wird am späten Nachmittag zu Spielbeginn die deutsche Nationalhymne spielen und damit nach rund eineinhalb Jahren pandemiebedingter Einschränkungen erstmals wieder mit dem großen Orchester in der Öffentlichkeit auftreten.

In Formation auf den "heiligen" Rasen

Hessens größtes professionelles Blasorchester wird mit über zwei Dutzend Musikerinnen und Musiker in ihren Uniformen gegen kurz vor 17 Uhr den "heiligen" Rasen im Frankfurter Stadion in Formation betreten und mittig des Platzes Aufstellung beziehen. Gemeinsam mit der Popsängerin Viviana Grisafi, bekannt aus verschiedenen TV-Musik-Shows, werden sie dann die deutsche Nationalhymne darbieten und damit den SharkWater Geman Bowl XLII eröffnen. "Es ist uns eine ganz besondere Ehre wieder vor einem großen Publikum und zum Start eines so großartigen Sportevents zu spielen!", freut sich László Szabó, Leiter und Dirigent des Landespolizeiorchesters Hessen. "Zudem werden wir bereits im Vorfeld des Football-Endspiels, während die Zuschauer ihre Plätze einnehmen, einige Musikstücke mit unserem Orchester präsentieren", ergänzt der Dirigent. Weitere Informationen zum Landespolizeiorchester des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums finden Sie unter https://k.polizei.hessen.de/1220452615

