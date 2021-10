Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Gewässerverunreinigung geringen Ausmaßes

Wiesbaden (ots)

Am 02.10.21 gegen 09:45Uhr wurde im Schiersteiner Hafen eine Gewässerverunreinigung festgestellt. Sie konzentrierte sich zwischen dem Steiger des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts und der Hafeneinfahrt. Der dünne schillernde Film auf der Wasseroberfläche hatte eine Ausdehnung von ca. 80x60m. Auch durch den Einsatz eines Polizeihubschraubers aus Rheinland-Pfalz und eines schweren Streifenboots der Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden konnte kein Verursacher ermittelt werden. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise bitte an unten genannte Polizeibehörde.

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell