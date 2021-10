Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Polizeiorchester spielt an Senioreneinrichtungen in Kassel; Ausblick: Nationalhymne beim German Bowl und Online-Konzert

Hessen/Kassel/Fulda (ots)

Zum Abschluss der Hessentour besucht das Landespolizeiorchester Hessen (LPO) in der kommenden Woche Senioren- und Pflegeeinrichtungen in Kassel. Unter dem Motto "Musik macht Mut" kommt das LPO mit Musik im Gepäck, um den Bewohnerinnen und Bewohnern auf musikalische Art weiterhin Mut zum Durchhalten in der weiter andauernden Corona-Pandemie zu machen. Rund 3.500 Menschen konnten bislang von den professionellen Musikerinnen und Musikern im Rahmen ihrer Hessentour erreicht und unterhalten werden. Das LPO startete seine Tour Anfang Juli im Rhein-Main-Gebiet und besuchte die Einrichtungen mit verschiedenen Ensembles. Anschließend setzte das Polizeiorchester seine Tour von Süd nach Nord fort und wird nun in Kassel den Menschen hoffentlich genauso Freude bringen wie zuletzt in Fulda. Auch dort erreichte die Musik des Polizeiorchesters rund 1.000 Seniorinnen und Senioren und sorgten in vielen Einrichtungen immer für kurzweilige und freudebringende Unterhaltung.

In Kassel stets ein begeistertes Publikum

Dass der Dirigent und Leiter des Landespolizeiorchesters, László Szabó, immer gerne nach Kassel kommt, daraus macht er keinen Hehl. "Wir spielen in Kassel deshalb gerne, weil wir in der Vergangenheit stets auf ein begeistertes Publikum stießen. Ob während des Hessentages oder einer Vielzahl von Auftritten im Rahmen von Veranstaltungen des Vereins Bürger und Polizei in Kassel, wie beispielsweise die vorweihnachtlichen Konzerte in der St. Familia Kirche Kassel, war es uns immer eine große Freude, vor nordhessischem Publikum zu spielen", berichtet der Orchesterleiter. "Der Verein Bürger und Polizei in Kassel unterstützt uns auch wieder in der kommenden Woche während der Hessentour in Kassel. Da wir stets früh am Morgen in Wiesbaden starten und erst am späten Nachmittag zurück sind, wird uns das vom Verein jeweils organisierte Mittagsmahl die nötige Kraft geben, um für die Seniorinnen und Senioren bestmögliche Leistung zu zeigen", freut sich László Szabó über die Einladung.

Verschiede Ensembles treten auf; großes Orchester mit Nationalhymne

Während der Hessentour und auch in Kassel treten unterschiedliche Ensembles auf. Um möglichst viele Konzerte geben zu können, wird Laszlo Szabo ganz unterschiedliche Besetzungen spielen lassen. Die Musikerinnen und Musiker werden beispielsweise als Saxophon-, Horn- oder Klarinettenquartett sowie als volkstümliche Besetzung oder 5er Combo auftreten und so eine große musikalische Bandbreite darbieten. Das große Orchester, bislang musste auf Auftritte pandemiebedingt verzichtet werden, spielt erstmals am 9. Oktober in Frankfurt a. M. wieder. Im Rahmen des German Bowls, dem Endspiel der Football-Bundesliga, wird das Landespolizeiorchester die deutsche Nationalhymne zu Spielbeginn darbieten. Und auf ein weiteres Highlight können sich bereits heute die vielen Fans des LPO freuen. Am 1. November, zum 70-jährigen Geburtstag des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums, dem auch das LPO angehört, wird im Rahmen des Festprogramms ein Jubiläumskonzert veröffentlicht, das über die Internetseite der Polizei Hessen abrufbar sein wird. https://k.polizei.hessen.de/1294292803

Informationen zum 70-jährigen Jubiläum wird das Hessische Bereitschaftspolizeipräsidium im Oktober veröffentlichen.

