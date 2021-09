Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Schiffsunfall: Sportboot mit Grundberührung

Rüdesheim am Rhein (ots)

Am 25.09.21 gegen 18:00 Uhr fuhr das mit vier Personen besetzte Vermietboot an der Rüdesheimer Aue zu Tal. Beim Aufdrehen zu Berg in Höhe Rhein-km 527,1 gelangte das bereits außerhalb der Fahrrinne fahrende Sportboot noch weiter in Richtung Aue. In Folge dessen kam zu einer Grundberührung bei der die Schiffsschraube leicht beschädigt wurde. Nach der Unfallaufnahme durch die Wasserschutzpolizei Rüdesheim konnte das Sportboot seine Fahrt aus eigener Kraft fortsetzen. Personen wurden nicht verletzt. Unfallursache war die fehlende Ortskenntnis des verantwortlichen Schiffsführers.

