Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210609 - 0690 Frankfurt-Nordend: Versuchter Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Eine Zeugin beobachtete am Mittwoch, den 9. Juni 2021, gegen 04.00 Uhr, in der Wolfsgangstraße zwei Männer, die sich verdächtig für dort abgestellte Fahrräder interessierten und anfingen, mit einem großen Werkzeug an einem Schloss zu hantieren.

Im Zuge der Fahndung konnten zwei Personen festgenommen werden. Bei ihnen handelt es sich um wohnsitzlose Männer im Alter von 37 und 41 Jahren. Einer der beiden gab an, mit einem Bolzenschneider unterwegs gewesen zu sein, diesen jedoch an unbekannter Stelle "entsorgt" zu haben.

Am Schloss und am Rahmen eines abgestellten Fahrrades fanden sich dann auch entsprechende Werkzeugspuren, ein bereits gewaltsam geöffnetes Faltschloss lag auf dem Boden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell