Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Schiffsunfall

Festfahrung eines Gütermotorschiffes

Ortslage Hattenheim, Rhein-Km 517,300 (ots)

Am Montag, den 27.09.2021, gegen 11:35 Uhr, fuhr sich ein Gütermotorschiff in der Bergfahrt mit dem Bug am linken Fahrrinnenrand, in der Nähe des Leitwerkes der Mariannenaue auf Höhe des Rhein-Kilometer 517,300, fest. Es befand sich auf der Reise von Toul (Frankreich) nach Wiesbaden.

Durch selbstständiges Zurückfahren, konnte sich das Schiff befreien. Dabei wurde die grüne Fahrwassertonne vom Rhein-km 517,400 geringfügig verschoben.

Durch eine Bootsbesatzung der Wasserschutzpolizeistation Rüdesheim wurden Ermittlungen an Bord aufgenommen und eine Überladung des Gütermotorschiffes festgestellt.

Das informierte Wasser- und Schifffahrtsamt Rhein führte anschließend Peilarbeiten an der Stelle der Festfahrung durch, um mögliche entstandene Untiefen zu erkennen und Gefahren für die Schifffahrt auszuschließen.

Bei dem Schiffsunfall kam es nicht zu Personen oder Sachschäden.

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell