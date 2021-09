Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Gefährlicher Eingriff in den Schiffsverkehr

Wiesbaden (ots)

Am 25.09.21 gegen 18:25 Uhr fuhr der Geschädigte mit seinem Sportboot in den Schiersteiner Hafen ein. Beim Durchfahren der über die Hafeneinfahrt gespannten Dyckerhoff-Brücke wurde das Boot, aus einer Gruppen von 5-6 Jugendlichen heraus, mit einem Feuerwerkskörper beworfen. Es entstand geringer Sachschaden am Boot. Die Täter entfernten sich mit E-Scootern vom Tatort. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Die Ermittlungen dauern an.

