Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI SZ/PE/WF vom 03.12.2020 für den Bereich Landkreis Peine

PeinePeine (ots)

Wohnungseinbruch in Lengede

Peine, Lengede, Krugstraße, 02.12.2020, 21:20 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich über ein gekipptes Fenster unbefugt Zutritt zu der Wohnung der Geschädigten. Als diese in ihre Wohnung zurückkehrte, befand sich der Täter noch im Schlafzimmer. Der Täter konnte durch ein Fenster in unbekannte Richtung flüchten. Der Täter konnte elektronische Geräte, sowie Schmuck im Wert von 2800EUR entwenden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahl ein. Die Polizei appelliert daran, dass Sie beim Verlassen ihrer Wohnung sämtliche Fenster und Türen schließen. In jedem Fall können sie sich jederzeit an ihre örtlich zuständige Polizei wenden. Wir stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Hilfe zur Verfügung.

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Peine, Wendeburg, Maulbeerkamp, 02.12.2020, 09:45 Uhr bis 21:00

In Abwesenheit der 70 jährigen Geschädigten gelang es einem unbekannten Täter/ unbekannten Tätern die Terrassentür des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Der/ die Täter erlangten diverse Schmuckstücke. Die Schadenshöhe beträgt 2000EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Tageswohnungseinbruch ein.

Einbruch in ein Einfamlienhaus

Peine, Wendeburg, Hinterm Dorfe, 02.12.2020, 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr

In Abwesenheit des Hauseigentümers gelang es unbekanntem Täter/ unbekannten Tätern ein Fenster des Hauses aufzuhebeln. Der oder die Täter durchsuchten mehrere Schränke. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 300EUR. Die Polizei leitet ein Ermittlungsverfahren wegen Tageswohnungseinbruch ein.

Verkehrsunfallflucht

Peine, Wendeburg, Am Anger, 01.12.2020, 07:25 Uhr

Der flüchtige Unfallverursacher fuhr mit seinem Pkw gegen den Holzaun auf einem Grundstück. Der Verursacher stieg aus seinem Pkw aus und warf anschließend Zaunteile auf das Grundstück und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Derzeit prüft die Polizei, ob es sich bei dem verursachendem Fahrzeug um einen Transporter gehandelt haben könnte. Weitere Angaben zum Fahrzeug müssen noch ermittelt werden. Die Schadenshöhe beträgt 500EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit

Pia Sauer

Telefon: 05341/1897-104

E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell