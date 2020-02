Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher im Stadtgebiet unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord/-Bad Cannstatt/-Obertürkheim (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Mittwoch (19.02.2020) bis Samstag (22.02.2020) in Wohnungen am Holbeinweg, an der Straße im Haigner und am Imweg eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen Mittwoch, 14.30 Uhr und Freitag, 09:00 Uhr die Balkontüre eines Wohnhauses am Holbeinweg auf. So gelangten sie ins Innere, wo sie die Wohnräume durchwühlten. Ob sie etwas erbeuteten, ist noch unklar. In der Straße Im Haigner gelangten Unbekannte am Freitag zwischen 16.00 Uhr und 22.00 Uhr durch das Aufhebeln einer Terrassentüre ins Gebäude. Ob sie etwas stahlen ist noch unbekannt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Am Imweg waren Einbrecher zweimal am Werk. Sie brachen am Samstag zwischen 10.30 Uhr und 22.00 Uhr die Eingangstüren zweier Wohnungen auf, durchsuchten die Räume und stahln Bargeld in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Sie entkamen jeweils unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

