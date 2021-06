Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit unbekannter Örtlichkeit unter Alkoholeinfluss des Verursachers

Palzem, B 419 (ots)

Am Samstag, den 26.06.2021, gegen 19:30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen PKW auf der B 419 von Palzem in Richtung Helfanter Mühle mit auffälliger Fahrweise. Der PKW konnte durch den Verkehrsteilnehmer zum Anhalten bewegt werden. Bei dem 22-jährigen Fahrer wurde Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Des Weiteren konnte an dem PKW ein frischer Unfallschaden festgestellt werden. Gegen den 22-jährigen Fahrzeugführer werden daher Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Eine Blutprobe wurde bei ihm entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Mögliche Geschädigte von dem Unfall können sich zwecks Unfallaufnahme mit der Polizeiinspektion Saarburg unter Tel: 06581-91550 in Verbindung setzen

