POL-KA: Ettlingen - Mercedessterne in Oberweier und Ettlingenweier gestohlen

In der Zeit von Samstag bis Montag wurden in den Ettlinger Stadtteilen Oberweier und Ettlingenweier an mehreren Autos die Mercedessterne entwendet.

Bislang haben sich sieben Autobesitzer gemeldet, an deren Mercedes die Sterne abgerissen wurden. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf ungefähr 1000 Euro.

Wer im Zeitraum von Samstagmorgen bis Montagnachmittag in dem genannten Gebiet verdächtige Beobachtungen gemacht hat, oder selbst Opfer einer solchen Straftat wurde, kann sich gerne mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 in Verbindung setzen.

