POL-KA: (KA) Karlsruhe-Durlach - Wiederholte Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Karlsruhe (ots)

Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage gelangt ein 28-Jähriger unter anderem wegen der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens zur Anzeige. Am frühen Samstagmorgen um kurz nach 04.00 Uhr wurde der BMW-Fahrer zunächst auffällig, als er direkt vor einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach das Rotlicht der Ampelkreuzung Wolfartsweierer Straße - Ottostraße missachtete. Wie bei einem ähnlich gelagerten Vorfall in Bruchsal am vergangenen Donnerstag ignorierte der Fahrer in der Folge die Anahltesignale und dass Blaulicht des Polizeifahrzeugs. Statt anzuhalten, versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen, indem er seine Geschwindigkeit erhöhte. Nach einer Verfolgungsfahrt durch den Ortsteil Durlach-Aue, bei der er teilweise mit bis zu 100 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften unterwegs war, stellten die Beamtinnen und Beamten ihn schließlich in der Badener Straße.

Neben dem Vorwurf der Durchführung eines Kraftfahrzeugrennens kommt auf den 28-Jährigen auch der Vorwurf der Trunkenheitsfahrt zu, da ein durchgeführter Drogenvortest positiv ausfiel. Sein Führerschein ist er bis auf Weiteres allemal los.

