Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Ordnungsamt verscheucht Einbrecher

Ennepetal (ots)

Am Samstagabend, gegen 21:45 Uhr, fielen einer Mitarbeiterin des Ordnungsamtes eine zurückgelassene Tasche und ein geöffneter Pkw am Helkenberger Weg auf. Als sie sich dem Pkw näherte, hörte sie verdächtige Geräusche aus Richtung des dort stehenden Vereinsgebäudes. In dem Fahrzeug fand sie hochwertige Werkzeuge, sie verständigte die Polizei. Bei der Überprüfung des aufgefundenen VW Golfs ergaben sich mehrere Widersprüche. Das Kennzeichen war nicht vergeben und auf dem Kennzeichen mit Bochumer Kennzeichnung befand sich ein Siegel der Stadt Essen. Der Wagen wurde sichergestellt. Bei der Nachschau in der Umgebung wurde festgestellt, dass Unbekannte den Zaun zum Sportgelände beschädigt und aufgebogen haben. Offensichtlich sollte das im Fahrzeug befindliche Werkzeug dazu dienen, in diverse Räumlichkeiten auf dem Sportgelände einzubrechen. Da die unbekannten Täter bei der Tatbegehung durch die Zeugin gestört wurden, ergriffen diese fußläufig die Flucht in unbekannte Richtung. Das Fahrzeug, sowie die Tasche werden zurückgelassen. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ.

