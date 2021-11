Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Hattingen (ots)

Am 27.11.2021 um 08:05 Uhr befährt ein 70-jähriger Citroen-Fahrer aus Herne die Burgaltendorfer Straße in Fahrtrichtung Essen. In Höhe der Einmündung Hombergsegge beabsichtigt er nach links abzubiegen und missachtet dabei den Vorrang eines 16-jährigen Hattingers, der die Burgaltendorfer Straße mit seinem Kleinkraftrad in entgegengesetzte Richtung befährt. Es kommt zur Kollision. Der 16-Jährige wird hierbei leicht verletzt, seine 10-jährige Sozia wird schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Beide werden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 2250,- Euro.

