POL-HA: Streitsüchtiger Mann verursacht drei Polizeieinsätze und wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

Nachdem ein 52-jähriger Mann am Mittwochabend (02.02.2022) aufgrund seines Verhaltens insgesamt drei Polizeieinsätze in der Innenstadt verursachte, nahmen Polizeibeamte ihn in Gewahrsam. Gegen 23.15 Uhr hielt er sich an einem Kiosk in der Bahnhofstraße auf. Dort entstanden Streitigkeiten mit dem Besitzer des Ladens, weil dieser ihm zuvor ein Hausverbot erteilt hatte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten erteilten dem 52-Jährigen einen Platzverweis. Kurz darauf fiel der Mann durch sein aggressives Verhalten in einem nahegelegenen Getränkemarkt auf und erhielt auch dort von weiteren Beamten einen Platzverweis. Gegen 00.05 Uhr tauchte er dann wieder an dem Kiosk in der Bahnhofstraße auf und provozierte erneut Streitigkeiten. Die Polizisten nahmen den 52-Jährigen in Gewahrsam. (sen)

