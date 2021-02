Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Gesunkenes Sportboot im Hafen Varel

Wilhelmshaven/Varel (ots)

Am 28.02.2021, gegen 07.45 Uhr, teilt ein Passant der Polizei mit, dass im Vareler Hafen ein Segelboot an seinem Liegeplatz gesunken sei. Beamte des Polizeikommissariats Varel und der Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven suchten den Vorfallsort auf. In ein ca. 8 m langes Segelboot war über eine Undichtigkeit an der Schraubenwelle Wasser ins Innere eingedrungen. Dadurch sank das Boot auf den Grund des Hafens. Die Aufbauten und der obere Teil des Rumpfes ragten auf Grund der geringen Wassertiefe noch aus dem Wasser. Wassergefährdende Stoffe sind bei dem Vorfall nicht ausgetreten. Gefahren für andere Schiffe bestand nicht. Der 79jährige Eigner wurde ausfindig gemacht und über den Sachverhalt unterrichtet. Er konnte sein Boot lenzen und am Nachmittag an Land bringen.

